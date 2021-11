Switch off DVB-T2, al via oggi i cambi di frequenza in Italia: necessario risintonizzare

Nuovo step nel calendario dello switch off al DVB-T2. Oggi, 15 Novembre 2021, prende il via il processo di refarming che si concluderà il 30 Giugno 2022. Si prospetta quindi un periodo denso di novità caratterizzato anche dalla necessità di risintonizzare gli apparati.

In fase di rinvio dello switch off al DVB-T2, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che oggi inizia il processo di refarming, che prevede il rilascio della banda 700 con il riposizionamento delle frequenze delle emittenti sulla banda sub700, in Sardegna.

L'Italia è stata suddivisa in cinque aree, secondo la mappa che potete visualizzare in calce nella grafica ufficiale del MISE.

Per quanto riguarda il refarming delle frequenze in Sardegna, avverrà tra il 15 Novembre ed il 2 Dicembre 2021, mentre la riorganizzazione del Mux 1 Rai (che contiene Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News) avverrà il 4 Gennaio in tutta la sardegna.

Di seguito il calendario ufficiale per le varie aree dell'isola:

15-17 Novembre 2021: Iglesiente

16 Novembre 2021: Sulcis

18 Novembre 2021: Cagliari, Gerrei, Marmilla e Villa Verde

19 Novembre 2021: Oristano e provincia

22 Novembre 2021: Barbagia

23-24 Novembre 2021: Sassari e parte della provincia

25-26 November 2021: Gallura

29-30 Novembre 2021: Nuoro e parte della provincia

1 Dicembre 2021: Oglaistra

2 Dicembre 2021: Sarrabus e parte Ogliastra

Nel corso del processo di refarming, potrebbero verificarsi problemi con la ricezione dei canali causato dello spostamento delle emittenti.

Qualche giorno fa, intanto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato anche la lista aggiornata della numerazione del digitale terrestre.