Switch off DVB-T2, promemoria del MISE: 'primo passaggio il 1 Settembre'

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via alla seconda fase della campagna informativa in vista dello switch off al DVB-T2 che partirà tra pochi mesi. Proprio il fatto che manchi poco al primo passaggio è al centro di questa nuova campagna su TV e radio nazionali.

Il MISE, nello specificare che il nuovo standard DVB-T2 sarà effettivo dal 30 Giugno 2022, specifica anche che ci sono degli step intermedi: ad esempio quello più vicino è del 1 Settembre 2021, quando si passerà dall'MPEG-2 all'MPEG-4.

Al contempo, però, il Ministero spiega anche che per facilitare lo switch off è ancora a disposizione il bonus tv da 50 Euro, che viene applicato direttamente sul prezzo finale del televisore o decoder al momento dell'acquisto. Abbiamo spiegato come usufruire del bonus TV in una notizia dedicata pubblicata su queste pagine qualche giorno fa.

"A sostegno della campagna promozionale restano attivi gli altri prodotti finora utilizzati, con alto gradimento, da varie tipologie di target: il sito web, i canali Social (FB e Instagram) del progetto e, per gli appassionati della materia, la ‘neonata’ Newsletter cui è possibile iscriversi dalla sezione dedicata in homepage sul sito web" si legge nel comunicato diffuso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in cui parla proprio di questa nuova campagna informativa.