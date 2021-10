Switch off DVB-T2, quando cambiano le frequenze dei canali TV nel mio comune?

Meno di 48 ore fa ha preso il via lo switch off al DVB-T2 con il passaggio all'MPEG-4 ma, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il processo è tutt'altro che terminato e la prossima scadenza è quella del 15 Novembre 2021, quando partirà il refarming dei canali TV.

A partire dal 15 Novembre 2021, infatti, in Sardegna sarà liberata la banda 700 per metterla a disposizione degli operatori telefonici e per il 5G.

Il termine ultimo, per la Sardegna, è previsto il 2 Dicembre 2021 quando toccherà a Sarrabus e parte Ogliastra, ma come fare per capire la data specifica per ogni comune?

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a questo indirizzo ha messo a disposizione uno strumento che permette di verificare la data di switch off per ogni comune. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il tool è limitato al solo territorio sardo, ma prossimamente potrebbe estendersi anche al resto della nazione.

Il MISE osserva che "durante il processo di refarming, nei comuni interessati si potrebbe sperimentare nell’arco di un giorno (o in alcuni casi in più giorni, secondo il calendario consultabile in basso), un disservizio causato dallo spostamento di frequenza delle emittenti. Questo malfunzionamento non dipende dalla tecnologia del tuo televisore, perché la modalità di trasmissione resta invariata".