Switch off DVB-T2, quando cambiano le frequenze nella mia regione? Definito il calendario

Nella giornata di ieri si è svolta la conferenza della Dgtcsi-Iscti del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha stabilito la roadmap del processo di refarming nel periodo che va dal 3 Gennaio 2021 al 15 Marzo 2022 nel Nord Italia, nella fattispece nelle aree 2 e 3 della roadmap nazionale.

Il calendario è il seguente:

3 - 7 Gennaio 2022 : Valle D'Aosta

10 - 18 Gennaio 2022 : Piemonte occidentale (Torino, Cuneo e relative province, Langhe e Roero - parte provincia di AT)

19 Gennaio 2022 : Versante piemontese Appennino ligure (Parte della provincia di AL), Val Tidone (parte della provincia di PC)

20 Gennaio - 9 Febbraio 2022 : Alpi Biellesi, Valsesia, Verbano Cusio Ossola, Vergante (parte delle province di: VB, VC, BI, NO): Sondrio e provincia, Alpi e Prealpi lombarde (Parte delle province di: VA, CO, BG, LC, BS), Sponda veneta Lago di Garda (Parte della provincia di VR)

10 - 14 Febbraio 2022 : Bolzano e provincia

15 - 23 Febbraio 2022 : Trento e provincia

24 - 28 Febbraio 2022 : Belluno e provincia e Prealpi Vicentine (parte della provincia di VI) e Prealpi trevigiane (parte della provincia di TV)

1 Marzo : Montagna pordenonese, Carnia, Canal del Ferro - Valcanale (Parte della provincia di: UD e PN)

2 - 4 Marzo 2022 : Alto Appennino Emiliano-Romagnolo e Medio Appennino Forlivese Cesenate (parte dellc province di: PR, RE. MO. BO. RA. FC)

7 - 11 Marzo 2022: Monferrato (parte delle province di: AT, AL) Pianura Padano Veneta e Friulana (parte delle province di: TO, BI, VC, NO, AL, PV, MI, VA, CR, MB, CO, BG, LC, BS, LO, MN, PC, PR, VR, RE, MO, BO, FE. FC. RA, RO. PD, VI, TV. VE, PN. UD, GO, TS)

14 Marzo 2022: Alto Appennino Forlivese e Cesenate (parte della provincia di FC), Rimini e provincia

Ricordiamo che a partire dal 3 Gennaio 2022 cambieranno le frequenze dei canali Rai in Sardegna, la prima regione dove si è concluso il processo di refarming. Per tutte le informazioni sullo switch off al DVB-T2, vi rimandiamo al nostro approfondimento.