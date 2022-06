Switch off DVB-T2, raffica di problemi a Roma: i canali TV non si vedono

Dopo i problemi segnalati sui canali Rai a Bari, lo switch off alle nuove frequenze digitali, nell’ambito del processo di refarming in corso in questioni e che si concluderà il 1 Luglio 2022, sta provocando disservizi anche a Roma e Torino.

Come spiegato da Newslinet, infatti, due reti di secondo livello gestite per Torino, Cuneo, Asti e Roma da RaiWay sarebbero oggetto di lamentele da parte degli utenti che non riuscirebbero ad accedere ai canali TV. L’aspetto preoccupante è che le segnalazioni arrivano non solo dalle aree periferiche ma anche da quelle urbane.

RaiWay dal suo canto spiega di aver messo in campo tutte le misure previste dal Ministero dello Sviluppo Economico in base al Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze con i relativi punti di verifica.

Secondo quanto riportato dallo stesso sito, arrivati a questo punto potrebbe essere necessario un intervento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per fare il punto sulla procedura.

Su queste pagine qualche giorno fa abbiamo fatto il punto sul termine del refarming su digitale terrestre, che in questi giorni è in corso anche in Campania, una delle ultime regioni che mancavano all’appello e che può vantare su un bacino di utenti non di poco conto, e probabilmente proprio per tale ragione è stata lasciata tra le ultime.