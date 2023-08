Switch off DVB-T2, Urso: entro il 10 Gennaio 2024 il passaggio di alcuni canali Rai

Nel corso di un’audizione in Commissione di Vigilanza Rai tenuta nelle scorse ore, il ministro Adolfo Urso ha fatto il punto sullo stato dello switch off al DVB-T2 dei canali Rai. Nella fattispecie, l’esponente del Governo ha osservato che la TV pubblica vuole fare da apripista e da acceleratore.

Il Ministro ha spiegato che il passaggio al DVB-T2 del digitale terrestre è previsto dallo schema di contratto di servizio tra MIMIT e Rai per il periodo 2023-2028. “La richiesta è contenuta nell’articolo 15 della bozza ed è il primo atto concreto da tutti i broadcaster per il pericolo di lasciare senza segnale le famiglie che non sono dotate di TV o decoder in grado di ricevere la nuova tecnologia” ha affermato Urso, sottolineando che la road map che vuole attuare il Governo prevede un passaggio soft che inizierà a Gennaio 2024 con un Mux della Rai, di cui non si sa ancora molto.

“Gli obiettivi che ci siamo posti nel processo di aggiornamento del contratto di servizio sono stati quindi indirizzati non solo a recepire le inevitabili novità registrate dal settore negli ultimi cinque anni, quanto a dare anche una nuova centralità della Rai nel sistema media audiovisivo nazionale” ha continuato Urso, parlando della trasformazione della Rai da emittente pubblica a digital media company. Nell’audizione si è anche parlato della possibile modifica al canone Rai, ed a riguardo il ministro ha speigato che sono in corso delle riflessioni con il titolare del MEF.