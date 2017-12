Synaptics presenta il primo lettore d'impronte digitali integrato nel display

Se ne è parlato per mesi ed ora è arrivata la conferma ufficiale: il primo terminale con un sensore di impronte digitalinel display, realizzato da uno dei costruttori più importanti al mondo, arriverà a Gennaio e sarà mostrato aldi Las Vegas.

Synaptics ha oggi annunciato di aver iniziato la produzione in massa del sensore per le impronte digitali Clear ID-FS9500 da implementare al di sotto dei display. La produzione prevede una partnership con un produttore importante, il cui nome non è stato però rivelato. I sensori per la lettura di impronte digitali Clear ID-FS9500 sono stati creati appositamente per gli smartphone senza tasto fisico Home e con display borderless. Synaptics ha dichiarato che il sensore si attiva automaticamente quando è necessario, sostenendo che tale soluzione sia due volte più veloce del riconoscimento facciale 3D.

Il sensore creato da Synaptics funziona in qualsiasi circostanza: con dita umide, fredde o secche. Inoltre, poiché questo è posizionato sotto al display, è resistente a graffi e all'acqua. L’azienda fa notare che la sua soluzione funziona anche quando il dispositivo è posizionato su un tavolo, da qualsiasi angolazione. Kevin Barber, vice presidente senior e direttore generale della divisione cellulare di Synaptics ha riferito che "I consumatori preferiscono l'autenticazione delle impronte digitali sulla parte anteriore del telefono cellulare, e l'industria degli smartphone sta rapidamente spostando la realizzazione dei device con display OLED senza cornici. La collocazione naturale del sensore di impronte digitali è nel display stesso. I sensori di impronte digitali Synaptics Clear ID sono più veloci, più convenienti e più sicuri di alte alternative biometriche e questa tecnologia rappresenta un importante cambiamento e una forte opportunità per il mercato degli smartphone.”