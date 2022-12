Synology Diskstation DS932+ porta il cloud in casa: ecco come funziona

Synology Diskstation DS932+ propone agli utenti un grande sistema di archiviazione, nonchè una soluzione molto valida per l'archiviazione casalinga via cloud con quattro slot in cui è possibile inserire fino a quattro hard disk da oltre 50 terabyte ciascuno.

Tuttavia, non si tratta solo di un sistema d'archiviazione, in quanto comunicando con la rete permette di accedere ai file da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi dispositivo. Si tratta di una soluzione che negli ultimi tempi sta prendendo piede anche in ambiente domestico, oltre che in ambito business ed aziendale.

Nel DS923+ troviamo due slot aggiuntivi da utilizzare come cache, oltre che un sistema che permette di estrarre rapidamente gli hard disk tramite un meccanismo ad hoc che evita incidenti spiacevoli. Sulla scocca sono presenti anche dei led che indicano il funzionamento di ogni hard disk ed uno slot USB. Sul retro sono presenti due ventole che garantiscono un sistema di dissipazione sempre attivo.

Per tutit i dettagli però vi rimandiamo direttamente al filmato che trovate in apertura.