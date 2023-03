Synology presenta DiskStation DS423+, la nuova diskstation a 4 vani da 72 terabyte

Synology annuncia oggi il lancio della DiskStation DS423+ a 4 vani, l’ultima soluzione di archiviazione all-in-one di fascia alta per la casa e le piccole imprese, basata sul sistema operativo Synology DiskStation Manager.

La DS423+ offre una serie di soluzioni complete per proteggere e gestire i dati di business, ma anche per facilitare l’attività di collaborazione sui documenti e per accedere da remoto ai file. Tutto in un formato compatto e versatile.

Con una capacità massima di 72 terabyte, la DS423+ rappresenta un’ottima soluzione per professionisti e piccole imprese che vogliono affacciarsi al mondo dell’archiviazione centralizzata, ma può anche essere usata come nodo edge in implementazioni distribuite. Inoltre, grazie all’OS DSM ed il file system Btrfs protegge i dati dai danni e consente agli utenti di tornare indietro nel tempo in caso di modifiche accidentali o malevole.

A livello tecnico, troviamo due slot M.2 NVMe facilmente accessibili, che possono essere usati anche per abilitare una cache flash veloce o creare voluti di archiviazione SSD.

“La nuova DS423+ offre un valore eccezionale agli utenti con esigenze di archiviazione limitate”, ha dichiarato Anya Lin, Product Manager presso Synology. “Tra altri miglioramenti, vanta una velocità di indicizzazione delle foto del 21% più alta rispetto al suo predecessore, e continua a offrire quelle funzionalità complete e solide che i nostri clienti si aspettano da noi”.

La Synology DS423+ è disponibile da oggi a livello mondiale. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito Synology.