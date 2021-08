T-Mobile, cyberattacco mette a rischio oltre 40 milioni di dati degli utenti

Dopo il gigantesco attacco perpetrato nei confronti di LinkedIn, sfociato nel furto dei dati di 700 milioni di utenti, anche il gestore telefonico T-Mobile è stato vittima di una notevole violazione informatica.

A confermarlo è stata la stessa azienda, che ha anche fornito alcuni numeri sui dati esposti. Le informazioni rubate riguardano account presenti, passati ma anche di utenti solo potenzialmente interessati al passaggio di operatore.

Le indagini attualmente sono ancora in corso ma naturalmente qualche dettaglio sui danni è già emerso. L'operatore ha affermato che "i dati rubati dai nostri sistemi includevano alcune informazioni personali. Non abbiamo alcuna indicazione che i dati contenuti nei file rubati includano informazioni finanziarie del cliente, informazioni sulla carta di credito, addebito o altre informazioni di pagamento. Alcuni dei dati a cui si accede includevano nome e cognome dei clienti, data di nascita, codice fiscale e informazioni sulla patente di guida per un sottoinsieme di clienti attuali ed ex clienti con pagamento posticipato e potenziali clienti T-Mobile".

Il gestore si lascia andare anche ad alcune stime sui dati rubati. Si tratterebbe di "circa 7,8 milioni di informazioni sugli attuali account dei clienti di T-Mobile sembrano essere contenute nei file rubati, così come poco più di 40 milioni di record di clienti precedenti o potenziali che avevano precedentemente richiesto credito con T-Mobile. È importante sottolineare che nessun numero di telefono, numero di conto, PIN, password o informazioni finanziarie è stato compromesso in nessuno di questi file di clienti o potenziali clienti".

In seguito a queste pesanti violazioni, l'azienda ha già provveduto a proporre ai clienti coinvolti o potenzialmente a rischio un piano di protezione contro il furto dei dati tramite il servizio offerto da McAfee.

Di recente, visto il crescente numero di casi di aziende coinvolte in cyberattacchi, abbiamo provato a fare il punto della situazione anche su cosa sono gli attacchi ransomware e come proteggersi.