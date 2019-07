T-Mobile 'sfida' Samsung: non venderà il Galaxy Fold quando verrà lanciato

Samsung ha annunciato oggi che Galaxy Fold arriverà a settembre, ma a quanto pare i problemi non sono finiti per la società sudcoreana. Infatti, il noto operatore telefonico T-Mobile ha dichiarato che non venderà lo smartphone quando quest'ultimo approderà sul mercato. Si tratta sicuramente di un segnale molto forte.

L'annuncio da parte dell'operatore telefonico è arrivato ai microfoni di The Verge: "T-Mobile non venderà il Galaxy Fold perché offriamo già ai clienti una vasta gamma degli ultimi smartphone. Per ulteriori informazioni, contattate Samsung". Insomma, sembra proprio che l'azienda non ne voglia più sapere di associare il suo nome al progetto dello smartphone pieghevole di Samsung, dopo che quest'ultimo è stato rinviato perché alcuni giornalisti e influencer avevano segnalato che lo schermo si rompeva dopo pochi giorni.

A questo punto, possiamo dire che l'era dei dispositivi pieghevoli non sta iniziando nel modo corretto. Infatti, nonostante in molti si aspettassero che dispositivi come Galaxy Fold e Mate X avrebbero rivoluzionato il mercato degli smartphone già nella prima parte dell'anno, a metà 2019 ci ritroviamo ancora in una situazione di "nulla di fatto", con entrambi i dispositivi che dovrebbero uscire negli ultimi mesi dell'anno. Questo significa che, al momento attuale, l'unico smartphone pieghevole disponibile sul mercato, seppur in una versione destinata agli sviluppatori, è ancora Royole FlexPai. Non esattamente il migliore degli inizi.