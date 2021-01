Un T-Rex appena nato era grande quanto un Border Collie

Conosciamo tutti il Tyrannosaurus Rex, la "rock star" del mondo dei dinosauri. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Canadian Journal of Earth Sciences ha rivelato che, all'inizio della loro vita, non erano così spaventosi come gli esemplari adulti.

Esaminando i resti fossili di embrioni di tirannosauro per stimare la dimensione delle loro uova, il team di ricerca ha scoperto che queste creature appena nate avevano probabilmente le dimensioni di un Border Collie.

Un team di paleontologi della School of GeoSciences dell'Università di Edimburgo, ha eseguito scansioni 3D di resti fossili, tra cui un minuscolo osso mascellare e un artiglio che sono stati trovati in Canada e negli Stati Uniti. Questi frammenti di tirannosauro hanno rivelato la loro grandezza alla nascita: poco meno di un metro.

Le loro uova devono ancora essere trovate nella documentazione fossile, ma i ricercatori stimano che sarebbero state di circa 43,2 centimetri. "Sono stati i cuccioli più grandi mai emersi dalle uova e assomigliavano notevolmente ai loro genitori", ha dichiarato il dottor Greg Funston. In calce alla notizia potrete osservare un'immagine che mostra la grandezza di un cucciolo di T-Rex appena nato.

Rimanendo in tema: recentemente è stato venduto lo scheletro - in grandezza naturale e completo - di un Tyrannosaurus Rex a una cifra da capogiro. Mentre gli esperti hanno anche analizzato un problema di salute di questa colossale creatura.