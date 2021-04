I T. Rex erano davvero molto lenti: perfino un umano poteva superarli

Levatevi dalla testa l'idea del T. Rex che avete visto su Jurassic Park, perché un nuovo studio ha scoperto che, in realtà, questi animali preistorici se la prendevano davvero comoda quando camminavano. Secondo dei nuovi modelli, la loro velocità di camminata era notevolmente vicina alla velocità media di camminata umana.

Per lo studio, gli esperti hanno costruito un nuovo modello biomeccanico dettagliato basato su Trix, il Tyrannosaurs rex in mostra in un museo. Gli studi sono stati dettagliati successivamente sulla rivista Royal Society Open Science. Quanto andava veloce, quindi, un T. Rex? Circa 4,6 chilometri all'ora, mentre la velocità media di un essere umano è di circa 4,8-6,4 chilometri all'ora.

"C'erano già alcuni studi che studiavano la velocità di camminata dei dinosauri, ma per lo più guardavano le gambe e ignoravano la coda - che è ciò che rende i dinosauri così unici", afferma Pasha van Bijlert, un ricercatore laureato presso la Free University di Amsterdam. "Di solito hanno trovato velocità di deambulazione molto più elevate. Quella che abbiamo calcolato è inferiore, ma è simile a quella di altri animali".

Il team ha creato un modello che ha ricreato i legamenti e i muscoli della coda in movimento. Per ogni passo generato dal computer, la coda della creatura virtuale si è mossa su e giù a una frequenza naturale. Questo movimento ha influito sulla camminata complessiva, fornendo molta forza per far muovere il corpo in avanti. In definitiva, il nuovo modello suggerisce che un umano potrebbe probabilmente superare un T. rex, ovviamente quelli più veloci.

A proposito: il numero di queste creature sulla Terra era davvero spaventoso e alcuni di essi soffrivano di problemi di salute che oggi conosciamo molto bene.