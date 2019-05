T-Series vicino ai 100 milioni di iscritti su YouTube, PewDiePie lontano

A due mesi dal controsorpasso di PewDiepie, torniamo a parlare della faida in corso su YouTube per il titolo di canale con più iscritti al mondo, che ormai si è conclusa a favore del contenitore di contenuti indiano T-Series.

La differenza tra i due canali ormai sembra essere insormontabile ed è superiore ai 3 milioni di iscritti, a favore di T-Series.

Come ampiamente previsto da vari analisti, T-Series potrebbe raggiungere quota 100 milioni di iscritti nel giro di poche settimane, in netto anticipo rispetto a PewDiePie.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, T-Series è a quota 99.204.117 iscritti, rispetto ai 95.997.721 dello youtuber svedese.

Gli indiani quindi potrebbero diventare il primo canale al mondo a raggiungere questo traguardo, segnando un altro record per YouTube. Per molti il sorpasso ai danni di PewDiePie ha rappresentato un cambiamento importante per la piattaforma di condivisione, che è passata dal diventare un servizio per contenuti prodotti in casa ad un contenitore per grosse case cinematografiche professionali.

YouTube proprio la scorsa notte ha annunciato che entro la fine dell'anno nasconderà il numero esatto di iscritti ai canali a favore di un sistema più sintetico. I gestori invece avranno accesso ai dati completi. La decisione è destinata a far a lungo discutere.