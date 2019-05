T-Series è il primo canale YouTube con 100 milioni di iscritti

A meno di una settimana dalla nostra notizia in cui parlavamo dell'ormai prossimo raggiungimento di quota 100 milioni, T-Series è diventato ufficialmente il primo canale al mondo a raggiungere l'importante traguardo.

Il contenitore di contenuti indiano, che è stato al centro di una lunga faida con PewDiePie, ha voluto ringraziare tutti i fan per essere diventato il "primo canale YouTube a superare i 100 milioni di iscritti", il tutto tramite un banner con tanto di claim "Making India Proud".

T-Series infatti negli ultimi mesi è diventato quasi un fenomeno mondiale, non tanto per la faida con il creatore di contenuti svedesi, ma anche perchè è stato al centro di un aspro dibattito tra i follower di YouTube in quanto secondo molti è visto come il simbolo del cambiamento che ha interessato la piattaforma di condivisione video di Google, che è passata dal diventare un contenitore di contenuti prodotti in casa ad un approccio in cui a farla da padrone sono sempre più video montati professionalmente.

PewDiePie resta ancora staccato di molto: nel momento in cui stiamo scrivendo è fermo a 96 milioni di iscritti. La differenza tra i due canali è ormai praticamente impossibile da colmare e T-Series viaggia velocemente verso nuovi traguardi e record.