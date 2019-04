T-Series potrebbe raggiungere 100 milioni di iscritti su YouTube prima di PewDiePie

La battaglia tra PewDiePie e T-Series è ancora in corso e vede saldamente davanti il canale indiano, con quasi 800.000 iscritti di differenza. Tuttavia, secondo quanto riferito da alcuni analisti, lo svedese potrebbe perdere un'altra sfida, quella relativa al raggiungimento dei 100 milioni di iscritti al proprio canale.

Secondo quanto riferito dal sito Social Blade, T-Series dovrebbe raggiungere quota 100 milioni di iscritti il 21 Maggio, rispetto al 1 Giugno di PewDiePie, il tutto provocando un'altra sconfitta per lo svedese che già da qualche settimana ha dovuto abbandonare lo scettro di canale YouTube con più followers.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, PewDiePie è a 94.785.840 iscritti, mentre T-Series è a 95.578.921, per una differenza di quasi 800.000 seguaci.

Il ritmo di crescita di T-Series, che rappresenta la più grande etichetta discografica e studio cinematografico indiano, è comunque degno di nota ed in continuo aumento. E proprio questo aspetto gioca a favore di PewDiePie, che ha avuto il merito di essere riuscito a mantenere il primato per diversi mesi, nonostante avesse di fronte un colosso di questa portata. I ritmi sono comunque elevatissimi per entrambi: basti pensare che lo scorso febbraio PewDiePie era ad 86 milioni di iscritti.

I due canali rappresentano altrettanti approcci nei confronti dei contenuti pubblicati sulla piattaforma di Google: PewDiePie ha fatto dei video homemade il suo cavallo di battaglia, mentre quelli di T-Series sono soggetti a postproduzione professionale ed un livello qualitativo dell'immagine più alto.