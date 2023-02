Questo tablet 2K Huawei costa meno di 200 euro su Amazon, è il minimo storico

Questa settimana inizia con il botto su Amazon: parallelamente allo sconto sul drone DJI Mini 3 Pro, la società di Seattle sta proponendo un tablet Huawei MatePad al prezzo più basso di sempre, dotato di un display 2K e perfetto per la visione di contenuti multimediali d’ogni tipo.

Il modello interessato è il Huawei MatePad 10.4 lanciato nel 2022, disponibile in questo caso nella iterazione da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna. Lo schermo in dotazione è un pannello FullView 2K da 10,4 pollici con risoluzione pari a 2000 x 1200 e rapporto schermo-corpo dell'84%. Quattro altoparlanti potenziati dalla sintonizzazione Harman Kardon garantiscono l’alta qualità del comparto audio, mentre la batteria da 7.250 mAh garantisce una autonomia dichiarata di 12.5 ore di video persino in binge-watching.

Il prezzo di listino in questo caso scende da 249,90 euro a 179 euro grazie a un taglio del 28% che, per quanto possa apparire contenuto, porta il dispositivo in questione al prezzo più basso di sempre. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, che permette di completare il pagamento in unica soluzione o in cinque mensilità senza interessi. La consegna viene poi assicurata in un singolo giorno, sempre se si risulta abbonati a Prime. La garanzia viene poi estesa di sei mesi in esclusiva Amazon.

In poche parole, se vi serve un tablet e non volete spendere troppo questo è un modello assolutamente da considerare per l’eventuale acquisto. Non essendoci tempistiche di conclusione della promozione, consigliamo di procedere il prima possibile per evitare l’esaurimento delle scorte o l’innalzamento del cartellino.

