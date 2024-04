Tablet 7GB+1TB a un prezzo ASSURDO: approfitta del CODICE SCONTO

OSCAL Tablet è davvero un device sorprendente. Monta il sistema operativo Android 12, BT5.0, OTG, presa e cavo Type-C, Google GMS integrato e una combo 7GB+128GB espandibile fino a 1TB. Ora puoi sfruttare il codice sconto 8A446RFM pigiando semplicemente il tasto "Applica", che abbatte il prezzo della metà!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Lo schermo è da 10,1 pollici per un uso confortevole, risoluzione 1280*800 per immagini brillanti e dettagli chiari. I doppi altoparlanti Smart-K offrono poi un suono avvolgente, per un'esperienza audio-video coinvolgente.

Il potente processore RK3566 (Cortex-A55, GPU Mali-G52), combinato a 7 GB di RAM (4 GB RAM + 3 GB RAM estesa), una ROM da 128 GB espandibile fino a 1 TB, garantiscono prestazioni incredibile per tutti gli utilizzi: streaming, gaming, lavoro, ecc.

Con il sistema operativo Doke OS 3.0 basato su Android 12, puoi personalizzare le icone, aumentare la produttività e la privacy.

Cosa dire poi della batteria da 6580 mAh, per un utilizzo intensivo tutto il giorno.

Discreta anche la fotocamera: quella frontale è da 8MP e quella posteriore da 13MP.

Bluetooth 5.0, per trasferimenti dati veloci e stabili e una connessione ai dispositivi immediata.

Le dimensioni ultrasottili e il peso leggerissimo lo rendono utilizzabile tutto il giorno e trasportabile dove si vuole.

