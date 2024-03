Che fine hanno fatto i tablet Amazon Fire? Il silenzioso abbandono in Italia

Potreste aver notato anche voi la desolazione a cui si va incontro cercando al giorno d'oggi i tablet Fire su Amazon. Eppure, fino a qualche tempo fa, si trattava di uno dei prodotti maggiormente messi in vista nel contesto del popolare store e-commerce, in quanto legato alla stessa azienda di Andy Jassy. Vale insomma la pena capire cos'è successo.

Ebbene, potreste non saperlo, ma a fine 2023 Amazon ha deciso di abbandonare la vendita del prodotto in Italia. L'annuncio effettuato dalla società è passato un po' in sordina, ma la conferma c'è stata e quindi il motivo per cui non risulta più possibile trovare questi prodotti nell'ambito del negozio online è da ricercarsi proprio nella "messa in pausa" delle vendite.

È infatti tramite un portavoce che l'azienda ha spiegato di valutare costantemente l'offerta di prodotti e servizi, in modo da poter offrire il miglior servizio possibile ai clienti. Insomma, valutazioni interne ad Amazon hanno portato quantomeno a un "periodo di riflessione", anche se non è ancora chiaro se verrà effettivamente messa la parola "fine" o meno.

In ogni caso, chiaramente chi dispone già di un tablet Fire può continuare a farne uso senza problemi, mentre "i canali di assistenza clienti saranno ancora disponibili per alcuni anni". Per il resto, riguardare oggi, ad esempio, alla recensione di Amazon Fire HD 8 2020 può far scendere una lacrimuccia.