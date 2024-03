Tablet Android da 10 pollici con 64Gb di memoria a MENO DI 100 EURO su Amazon

Amazon propone uno sconto molto interessante su un tablet Android da 10 pollici, con 64 gigabyte di memoria, che viene proposto ad un super prezzo.

Il tablet OSCAL da 10 pollici è disponibile a 69,99 Euro, un prezzo raggiungibile tramite il doppio coupon: quello del 10% che si applica spuntando la casella dedicata, e lo sconto aggiuntivo del 50% che si può ottenere facendo click sul pulsante “applica ora”. Entrambi però sono a tempo e per tale motivo consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse..

Il tablet OSCAL in questione è da 10 pollici, ed è basato su Android 13 come sistema operativo. La configurazione in questione è dotata di 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, oltre che di una batteria da 5180 mAh.

