Tablet Android a meno di 60 euro? C'è un modello Mediacom in offerta da Unieuro

Andando oltre all'iniziativa Sottocosto di Unieuro, torniamo ad approfondire quanto lanciato in termini di promozioni tech da parte della ben nota catena. A tal proposito, è finito al centro di uno sconto un tablet low cost di Mediacom.

Più precisamente, il modello Mediacom SmartPad iyo 8 viene adesso proposto a un prezzo pari a 59,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. In quest'ultimo si può leggere che generalmente il costo sarebbe di 89,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 33%. In parole povere, si fa riferimento a uno sconto di 30 euro.

Quest'ultimo viene applicato a un tablet già low cost "di suo", dunque potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno. Tenete però bene a mente che l'offerta rientra nel volantino Unieuro Sconti d'Autunno, che rimarrà attivo fino al 27 ottobre 2022. Inoltre, va detto che non si tratta esattamente di un tablet per tutti: per intenderci, la scheda tecnica include 2GB di RAM, 16GB di memoria interna e Android 11 Go Edition, giusto per citare alcune caratteristiche.

Per il resto, approfondendo le proposte degli altri principali store online legate al prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che da MediaWorld il modello viene venduto a 63,99 euro, mentre non siamo riusciti a scovare questo specifico tablet su Amazon. Insomma, l'offerta avviata da Unieuro può potenzialmente rivelarsi interessante anche a livello di disponibilità.