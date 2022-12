Tablet Android a meno di 60 euro? L'offerta Unieuro scade tra poche ore

Non c'è solamente lo sconto su Samsung Galaxy S22 da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche diverse altre iniziative promozionali, legate a svariate tipologie di prodotti tech. In questo contesto, è arrivata un'offerta su un tablet Android low cost.

A tal proposito, nell'ambito del volantino Unieuro Offerte di Natale, che resterà attivo fino al 7 dicembre 2022 (dunque avrete poche ore a disposizione, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per usufruire dell'offerta), il modello Mediacom SmartPad iyo 10 viene proposto a 59,99 euro sul portale ufficiale della catena.

Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che usualmente il prezzo sarebbe di 109,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 45%. In parole povere, lo sconto è di 50 euro. Potrebbe trattarsi di un'occasione non male per coloro che non hanno troppe esigenze e sono alla ricerca di un tablet low cost, tenendo bene a mente che il dispositivo presenta 2GB di RAM, 16GB di memoria interna, una batteria da 5.000 mAh e Android 11 Go Edition.

Al netto di questo, potrebbe interessarvi consultare il canale Telegram degli sconti. Infatti, mediante quest'ultimo risulta possibile restare aggiornati in merito alle promozioni in arrivo per il periodo natalizio, che potrebbero chiaramente risultare utili anche per i regali.