Tablet e Chromebook, 2022 da incubo: le vendite crollano rispetto al 2021

Dopo aver scoperto che il mercato smartphone è crollato dell'11% nel corso del 2022, con uno dei peggiori tonfi della sua intera storia, arriva oggi un report che ci indica che anche i mercati di tablet e Chromebook sono in crisi, con un declino piuttosto pronunciato rispetto allo scorso anno.

Un'analisi dell'IDC, in particolare, spiega che il mercato tablet è declinato del 3,3% nel 2022 a confronto con il 2022. Il dato può non sembrare particolarmente preoccupante, specie a confronto con l'andamento di settori simili come quello delle componenti per PC e degli smartphone, ma è in realtà un grave indicatore per l'industria.

L'ultimo trimestre, infatti, sembra aver segnato la prima inversione di tendenza per il settore tablet da due anni a questa parte, durante i quali il trend è stato sempre positivo e in crescita. Nonostante ciò, le vendite del settore restano ancora più alte dei livelli pre-Covid, anche perché la pandemia ha sospinto il commercio di tablet, che fino al 2019 sembravano essere inesorabilmente avviati verso il tramonto.

Dato pessimo per i Chromebook, invece, che nel quarto trimestre del 2022 hanno vissuto un calo in termini di vendite pari al 24,3% rispetto al quarto trimestre del 2021. Le vendite, in totale, sono state pari a 3,6 milioni di unità piazzate. Il 2021, tuttavia, è anche stato un anno di boom per i Chromebook, con un incremento delle loro vendite del 180% rispetto al 2020.

Ciononostante, estendendo l'analisi a tutto l'anno solare 2022, le vendite di Chromebook sono crollate del 48% rispetto all'anno precedente, segnando un dato davvero preoccupante per il settore. Per quanto riguarda il settore tablet, invece, i principali produttori restano Apple e Samsung, con la prima che domina il mercato con un market share del 38%.

Seguono invece Amazon, Huawei e Lenovo, che trionfano nel mercato cinese e in quello di fascia medio-bassa con le loro proposte. In particolare, pare che proprio Huawei sia riuscita a sottrarre un'importante fetta del mercato interno a Lenovo, che invece ha riscontrato sia una diminuzione delle vendite in termini assoluti che una a livello percentuale a confronto con le altre compagnie sul mercato.