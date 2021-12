Tablet per tutta la famiglia a Natale? Unieuro sconta Samsung Galaxy Tab A7 del 33%

Siamo ormai agli sgoccioli: Natale 2021 è alle porte. In questo contesto, un buon numero di persone sta valutando cosa scegliere per i regali. Chiaramente non sono in pochi a puntare sul mondo tech e dunque qualcuno potrebbe cercare un tablet per tutta la famiglia, magari non troppo costoso.

Se anche voi state puntando a questo tipo di prodotto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'offerta di Unieuro su Samsung Galaxy Tab A7. Infatti, la variante LTE di quest'ultimo tablet, che generalmente, stando al sito Web ufficiale della nota catena, verrebbe venduta a 299,90 euro, è ora al centro di uno sconto del 33%. Infatti, il prezzo del prodotto è sceso a 199 euro sul portale di Unieuro.

Potrebbe quindi trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, anche se chiaramente bisogna sempre fare attenzione a disponibilità e tempi di spedizione in questo periodo non propriamente dei più rosei per via della carenza di chip e altri fattori. In ogni caso, tra le caratteristiche tecniche del dispositivo troviamo 3GB di RAM, 32GB di memoria interna e una batteria da 7.040 mAh.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, abbiamo notato che su Amazon Italia il tablet viene venduto a partire da 260 euro tramite rivenditori. Da MediaWorld, invece, c'è un'offerta simile a quella di Unieuro, dato che il tablet viene venduto a 199 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per acquistare il dispositivo.

Se volete approfondire il tablet coinvolto come si deve, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy Tab A7, in cui abbiamo analizzato proprio il modello LTE.