Tablet gaming 16GB RAM+2TB ROM a un PREZZO RIDICOLO: pochi pezzi

TECLAST T40HD Gaming Tablet è un tablet incredibile. Come annunciato nel titolo, infatti, parliamo di 16GB di RAM e una memoria nativa di 128GB estendibile fino a 2TB. La risoluzione dello schermo è 2k TDDI 2000x1200.

Monta il sistema operativo Android 13, intuitivo e sicuro e migliorato con l'introduzione dell'IA. Ma è anche certificato da Google come GMS e Widevine L1. Potrai trovare installate già diverse app per lo streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Hulu, ecc. Così da utilizzarlo nel tempo libero per guardare film o serie tv preferite.

La visione è davvero ottimale, grazie alla grandezza dello schermo pari a 10,4", una velocita in 2K, una sottile cornice simmetrica da 7,5 mm. Inoltre, con la tecnologia TDDI e l'ottimizzazione T-Color 3.0, potrai vivere un'esperienza visiva straordinaria.

Per quanti fossero interessati al comparto fotocamera, Teclast T40HD monta una doppia fotocamera posteriore AI da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP per catturare meglio momenti e chat video.

Il tablet è dotato del processore UNISOC T606, che raggiunge i 2.0 GHz, fornendo un'esperienza operativa più rapida.

Riguardo la connettività, troviamo connessione WiFi integrata, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou. Accesso Internet standard TDD + FDD 4G.

Infine, monta una batteria da 7200 mAh, con un'autonomia che supera le 10 ore. Tutto questo a soli 124 euro!

