Ecco il nuovo tablet HONOR Pad X9... già scontato per gli HONOR Summer Sales

Giusto in tempo per l'arrivo in Italia di Honor 90, arrivano i grandi sconti degli HONOR Summer Sales, che vede tra i diretti interessati proprio gli smartphone e il nuovo tablet HONOR Pad X9.

Fresco di presentazione, il nuovo HONOR Pad X9 arriva sul mercato già in promozione sfruttando gli sconti estivi del brand sul sito ufficiale, al prezzo di 229,90 euro invece di 249,90 euro a partire dal 21 luglio 2023, per il taglio da 4/128GB nella co.

Il nuovo tablet dell'azienda vanta uno dei migliori pannelli della sua categoria, un HONOR FullView 2K da 11,5 pollici con risoluzione pari a 2000x1200 pixel, copertura sRGB completa e refresh rate di 120 Hz.

Il comparto multimediale è completato dal sonoro HONOR Histen che fornisce un'esperienza spaziale a 360 gradi, con tecnologia Vocal Enhancement che migliora il parlato enfatizzando le voci.

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 685 4G, mentre la batteria è da 7250 mAh.

Sempre nel contesto degli HONOR Summer Sales (qui la landing page del negozio online di HONOR), segnaliamo la presenza in promozione di HONOR Magic5 Pro a 999,90 euro fino al 31 luglio, di HONOR 90 (8/256GB) a 499,90 euro e di HONOR Pad 8 a 259,90 euro anziché 349,90.

Nel frattempo, fervono i preparativi per il lancio del nuovo HONOR Magic V2, il foldable più sottile del mondo.