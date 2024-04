Il tablet Lenovo a questo prezzo NON LO TROVI PIU': approfitta ORA!

Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione è oggetto di una interessantissima offerta su Amazon. Infatti, parliamo di uno sconto del 33%, quindi lo pagherai solo 179,99 euro. Il display è costituito da uno schermo IPS 22K (2000 x 1200) da 26,92 cm (10,6"). Facilmente trasportabile grazie al fatto che sia sottile 7,45 mm e pesi solo 465 grammi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Memoria da 128GB espandibile tramite MicroSD Card fino ad 1 TB. La funzione exFAT salva i tuoi documenti piu' importanti in totale sicurezza.

Prestazioni per un'intera giornata con la CPU octa-core del Processore Qualcomm Snapdragon SDM680, una RAM 4GB e una batteria che dura tutto il giorno.

Riproduci in streaming i tuoi contenuti di Netflix, Disney+ o Amazon Prime e altri servizi con una risoluzione video fino a 1080p, la più alta disponibile per i dispositivi mobili. Anche l'audio è ottimo grazie al coinvolgente audio spaziale Dolby Atmos.

Il sistema operativo Android 12 è ottimizzato per preservare la propria privacy e avere prestazioni fluide.

Quanto alla connettività, troviamo il WiFi integrato e la connessione 4G LTE.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!