Tablet Lenovo, Samsung e Huawei per la DAD in offerta da Unieuro ed Euronics

Nell'ultimo anno le nostre abitudini sono cambiate profondamente e sempre più studenti sono costretti a seguire le lezioni da casa in didattica a distanza. Non è quindi un caso che le principali catene di distribuzione stiano proponendo degli sconti su questa categoria di prodotti.

Nell'ultimo volantino di Unieuro troviamo il Samsung Galaxy Tab A7 a 199,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 239,90 Euro di listino, ma anche il Lenovo Tab M10 Plus da 10,3 pollici a 179,99 Euro, per un risparmio del 18% rispetto ai 219,99 Euro imposti dal produttore. Fronte Lenovo, citiamo anche la promozione sul Lenovo Tab M10 da 10,1 pollici, che passa dai 149,99 Euro precedenti ai 129,99 Euro attuali. Salendo di fascia e prezzo, invece, troviamo il Samsung Galaxy Tab s7 con S Pen a 699,90 Euro.

Anche Euronics, nel Sottocosto lanciato la scorsa settimana, propone a prezzo ridotto il Lenovo Tab M10 a 119 Euro, per un risparmio del 20% se si confronta con i 149 Euro di listino. L'Huawei MatePad T 10 con 32 gigabyte di memoria interna invece viene proposto a 139 Euro, con una riduzione del 30% rispetto ai 199 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy Tab A7 WiFi Only, che è disponibile a 189 Euro.