Tablet Lenovo Tab M10 Plus da 10,6 pollici in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Amazon in giornata odierna consente di portare a casa a prezzo ridotto un tablet Lenovo da 10,6 pollici, che raggiunge il minimo storico nella variante con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione è disponibile a 179,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 269 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per domani se si effettua l’ordine entro 8 ore e 58 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il tablet in questione è dotato di un display da 10,6 pollici 2K, processore Qualcomm Snapdragon 680, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna e supporto al 4G LTE.

La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, che consente di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna a casa. Possibile anche scegliere il pagamento in cinque mensilità da 36 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

