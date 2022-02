Tablet Samsung da 10,5 pollici del 2022 in sconto su Amazon a meno di 200 Euro

Nel giorno in cui Euronics lancia il nuovo volantino, Amazon rilancia e propone in giornata odierna un'offerta molto interessante su un tablet a marchio Samsung, su cui è possibile risparmiare il 24%.

Il tablet interessato è il Samsung Galaxy Tab A8, che può essere acquistato a 189 Euro, con un risparmio appunto del 24% rispetto ai 249,90 Euro di listino. Il prezzo è molto interessante, soprattutto se contiamo che siamo di fronte ad un dispositivo della lineup 2022 del catalogo della società asiatica.

A livello tecnico troviamo uno schermo da 10,5 pollici che permette la visione di contenuti multimediali come film e serie tv, ma anche di sfogliare libri e navigare in internet. Sotto la scocca troviamo il processore octa-core abbinato a 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna. La versione in questione è quella WiFi Only, quindi senza supporto alla rete 4G LTE.

Per quanto riguarda i tempi di spedizione e consegna, invece, è garantita per domani 17 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 33 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni al prezzo di 11,75 Euro e per tre anni a 17,01 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.