Tablet Samsung da 12 pollici con 128GB di memoria in SUPER SCONTO su Amazon

Amazon, tra i numerosi sconti proposti in giornata odierna, permette di acquistare a prezzo ridotto anche un tablet a marchio Samsung con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, che raggiunge il minimo storico.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ può essere portato a casa a 577 euro, il 12% in meno rispetto al prezzo mediano di 658,89 Euro, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per lunedì prossimo se si effettua l’ordine in giornata odierna. La disponibilità, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, è garantita solo su sette unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è dotato di un display da 12,4 pollici TFT LCD PLS, 8 gigabyte di RAM, 128 gigabyte di memoria interna, processore Exynos 1380 e batteria da 10090 mAh, mentre come sistema operativo è presente Android 13.

