Tablet Samsung con S Pen e schermo da 10,4' in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Dopo aver riportato lo sconto sull’aspirapolvere robot lavapavimenti Ecovacs, torniamo a spulciare le promozioni proposte dalla società di Seattle in questo lunedì di Aprile 2024. Tra i protagonisti troviamo anche un tablet a marchio Samsung.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, nella fattispecie, è disponibile a 254,99 Euro, il 42% in meno rispetto ai 439,90 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi è garantita per domani, 9 Aprile 2024, se si effettua l’ordine entro 6 ore e 33 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite in questione è dotato d S-Pen, display touchscreen LCD TFT da 10,4 pollici, 4 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di memoria interna (espandibili tramite microSD), batteria da 7040 mAh che garantisce un’ottima autonomia ed Android 12 come sistema operativo preinstallato.

