Il tacchino più pesante del mondo aveva un peso davvero assurdo

Il 12 dicembre 1989, si svolse un evento che avrebbe segnato la storia: l'ultima competizione per il tacchino più pesante del mondo. In quella giornata memorabile, un tacchino maschio adulto, soprannominato Tyson, fu presentato da Philip Cook della Leacroft Turkeys Ltd di Peterborough.

Tyson non era un tacchino qualunque: pesava ben 39,09 chilogrammi, l'equivalente di quattro lingotti d'oro, due gambe umane adulte o due bambini di quattro anni nascosti sotto un cappotto. La sua stazza era tale che, se fosse stato cucinato, avrebbe messo a dura prova qualsiasi forno domestico standard, che solitamente può cuocere un volatile di massimo 10 chilogrammi (a proposito, ma perché non mangiamo le loro uova?).

La grandezza di Tyson era quasi quattro volte superiore, e probabilmente avrebbe richiesto un tavolo rinforzato per sostenerlo. La fine di Tyson fu degna di un campione: venne venduto all'asta per beneficenza per la cifra record di £4.400, all'epoca equivalenti a circa 6.500 euro. Sebbene Tyson detenga il record mondiale, ci sono stati altri tacchini negli Stati Uniti che, pur non raggiungendo il suo peso, hanno comunque impressionato per le loro dimensioni.

Nel 2006, un tacchino Merriam catturato da George Connors pesava 14,32 chilogrammi, mentre nel 2002 un tacchino Rio Grande ucciso in Oregon raggiungeva i 16,84 chilogrammi. Infine, nel 2015, David Cody in Kentucky abbatté un tacchino orientale del peso di 17,06 chilogrammi. A proposito, ecco il frutto più pesante del mondo.