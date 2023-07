Tachisensia, il misterioso fenomeno che velocizza il tempo intorno a noi

Immaginate di sentire il mondo intorno a voi come se tutto fosse accelerato, con i suoni che diventano più forti e il tempo che sembra contrarsi, facendo sembrare che tutto accada più velocemente. Questa è la descrizione della tachisensia, un fenomeno misterioso che sta cominciando a essere esplorato dalla comunità scientifica.

Esiste una vera e propria comunità Reddit dedicata a coloro che vivono questa strana sensazione che conta ora oltre 5.000 membri. Uno degli esperti che si sta impegnando per comprendere questo fenomeno è Osman Farooq, professore associato clinico nel Dipartimento di Neurologia presso l'Università di Buffalo.

Secondo Farooq, la tachisensia (o tachysensia) è una distorsione del tempo e del suono, in cui una persona può sentirsi come se si muovesse al rallentatore mentre tutto intorno a lei è in "avanzamento rapido" (una sensazione simile a quando cadiamo). I suoni possono essere alterati, apparendo molto forti o soffocati, come se il soggetto si "sentisse sott'acqua".

Queste alterazioni nelle sensazioni di tempo e suono possono essere molto inquietanti per l'individuo che le vive. I sintomi, secondo chi li ha vissuti, appaiono intorno alla pubertà, con episodi che durano tra i 5 e i 10 minuti e si verificano tra 2 e 12 volte l'anno.

Nonostante non ci siano molte risposte, sembra probabile che per la maggior parte delle persone questi fenomeni siano una presentazione atipica dell'emicrania. Una condizione mentale collegata alla tachysensia è la sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie (AIWS), un insieme di disturbi che causano una percezione alterata, che fanno vedere le cose più grandi o più piccole di quanto siano in realtà, o più vicine o più lontane.

La ricerca formale su questo fenomeno rimane carente, ma visto il gran numero di individui che l'hanno sperimentata vale la pena indagare.