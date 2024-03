tado Kit Base con termostato cablato ad un prezzo STREPITOSO su Amazon

Amazon propone un interessante sconto sul kit base di tado, nel bundle che consente di montare facilmente il termostato intelligente e cablato, compatibile con i principali assistenti vocali come Siri ed Alexa. Vediamo quali sono i dettagli della promozione.

SUPER OFFERTA su kit base tado

In particolare, il tado Kit Base che include il termostato Intelligente Cablato V3+ può essere acquistato al prezzo di 99,99 Euro rispetto ai 219,99 Euro di listino, con un risparmio del 55%. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque mesi in altrettante mensilità da 20 Euro.

Il termostato tado si contraddistingue per essere smart a 360 gradi. Non c’è solo la compatibilità con Amazon Alexa, Siri e Google Home, ma anche altre funzioni esclusive come la geolocalizzazione avanzata che permette di pianificare il riscaldamento quando non si è in casa per preriscaldarla prima di tornare. La compatibilità è totale con la maggior parte dei modelli di caldaie, e l’installazione avviene in pochi minuti grazie alle istruzioni presenti nell’applicazione che sono basate sul sistema specifico e guidano passo passo gli utenti. A ciò si aggiunge anche la funzione Auto-Assist che offre trasparenza sui costi energetici ed informa gli utenti se ci sono delle anomalie nel riscaldamento, mentre la geolocalizzazione ed il rilevamento delle finestre sono automatizzati.