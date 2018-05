Tado punta sull'intelligenza artificiale con il nuovo climatizzatore intelligente

L'intelligenza artificiale al quadrato. L'adozione ormai è in continua crescita, anche nei settori più disparati, come quello della climatizzazione, ormai a poche settimana dall'arrivo dell'ennesima estate, si spera, all'insegna del sole e delle temperature alte dopo un inverno molto rigido.

Per evitare di soffrire troppo le temperature afose, Talo ha svelato oggi il nuovo Climatizzatore Intelligente v2, che si è stato arricchito da un nuovo software e le funzioni dell'Assistente Climatico Intelligente, che includono la geolocalizzazione che, capendo la posizione dell'utente, si assicura che il ritorno a casa sia sempre fresco, e soprattutto l'efficienza energetica, per evitare di sprecare energia quando non c'è nessuno a casa. E' anche presente l'integrazione con un servizio meteo che offre maggiore efficienza e comfort integrando le previsioni meteo locali.

Tramite un'applicazione saranno visualizzabili le attività dell'Assistente Climatico Intelligente con report molto dettagliati.

Il nuovo software combinato con un algoritmo perfezionato riducono il costo della bolletta energetica in modo più efficiente di sempre, facendovi risparmiare fino al 40% sui costi di climatizzazione. Per questo motivo al dispositivo Climatizzazione Intelligente vengono applicati 100 giorni di Garanzia Risparmio Energetico. Durante i primi 100 giorni di utilizzo, sarà possibile richiedere il rimborso totale a Tado in caso di mancato risparmio.

"Tado è progettato per essere l’assistente personale per la vostra climatizzazione domestica” afferma Christian Deilmann, co-fondatore e Chief Product Officer. “Tutti hanno il diritto di potersi concentrare sulle cose importanti nella vita. Andare alla ricerca del telecomando e armeggiare con le impostazioni del condizionatore apparterranno al passato. Lasciate che tado° faccia il lavoro al posto vostro e cominciate a godervi il comfort totale della vostra casa con il minimo dispendio energetico.”

Il Climatizzatore Intelligente v2 potrà essere acquistato a 179 Euro nelle catene di distribuzione e sul sito web ufficiale. Duo Pack possono invece essere portati a casa a 299 Euro.