Tadoo, sconti fino al 30% su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Continuiamo a spulciare gli sconti più interessanti proposti da Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. Il colosso di Seattle, nella fattispecie, propone una serie di offerte molto interessanti sui prodotti a marchio tadoo.

Di seguito gli sconti:

tado° Kit Base – Termostato Intelligente Cablato V3+ – Termostato digitale per caldaia – Cronotermostato – Termostato intelligente, compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant: 99,99 Euro

– Termostato Intelligente Cablato V3+ – Termostato digitale per caldaia – Cronotermostato – Termostato intelligente, compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant: 99,99 Euro tado° Testa Termostatica Intelligente, set da 3 – Accessorio aggiuntivo per il controllo multi-stanza – Gestione intelligente del riscaldamento – Valvola termostatica wifi – Termovalvole wireless: 149,99 Euro

– Accessorio aggiuntivo per il controllo multi-stanza – Gestione intelligente del riscaldamento – Valvola termostatica wifi – Termovalvole wireless: 149,99 Euro Tado° Sensore Di Temperatura Wireless – Accessorio Aggiuntivo per Valvole Termostatiche Wifi per Il Riscaldamento Domestico – Gestione Via App: 59,99 euro

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche se i prodotti non sono di vostro gradimento. Le offerte sono disponibili fino alle 23:59 di domani, 11 Ottobre 2023, in esclusiva per i clienti Prime.