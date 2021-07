Tag Heuer lancia uno smartwatch a tema Super Mario con Wear OS: il prezzo è da urlo!

Sempre più grandi nomi tra i produttori di orologi di lusso stanno rilasciando smartwatch d’altissima qualità per competere anche in tale fetta di mercato. Tra questi c’è anche la svizzera TAG Heuer, la quale nelle ultime ore ha lanciato sul mercato una versione in edizione limitata del suo smartwatch Connected Wear OS a tema Super Mario.

Come reso noto anche da TechCrunch, TAG Heuer rilascerà per ora solamente 2.000 unità in tutto il mondo come prima dimostrazione della collaborazione tra il brand nato a Saint-Imier e la giapponese Nintendo. L’orologio in sé è decisamente accattivante: dotato di cassa dal diametro di 45 millimetri, batteria da 430 mAh e dotazione di GPS e un sensore per il battito cardiaco, è colmo di dettagli che richiamano al famosissimo idraulico.

Ci sono la grande M sulla custodia, sulla corona e non mancano pure due cinturini, uno in gomma rossa perforata e uno con gomma rossa e pelle nera. Il quadrante potrà essere modificato scegliendo tra quattro opzioni, da uno stile più minimalista con Super Mario “a tutto schermo” a uno stile più moderno (che vedete in copertina all’articolo) che mostra anche vari parametri, oltre al faccione di Super Mario. Ci sarà anche un quadrante “Timekeeping” con "elementi retrò della versione 1985 di Super Mario Bros."

TAG Heuer ha inoltre confermato che “sta prendendo in considerazione la possibilità di rendere [queste funzionalità di Mario] disponibili su altre edizioni di TAG Heuer Connected in una fase successiva”, ma al momento è tutto ancora in dubbio. In ogni caso, per chi volesse aggiudicarsi questo smartwatch a partire da oggi dovrà recarsi presso i negozi ufficiali TAG Heuer (in Italia solo a Venezia) o sul sito Web, dove lo smartwatch della gamma Connected costa 2.150 Dollari.

Ma abbiamo visto anche altri smartwatch più bizzarri o innovativi: se a giugno abbiamo visto lo smartwatch Tamagochi, lo scorso ottobre abbiamo visto lo smartwatch pieghevole Nubia Watch.