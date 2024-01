Altri tagli in casa Google: da inizio 2024 sono stati licenziati più di 1.000 dipendenti

Meno di una settimana è passata dagli ultimi licenziamenti in casa Google, che hanno duramente colpito la divisione FitBit dell'azienda. Ora, però, Google ha annunciato un nuovo round di esuberi, che dovrebbe riguardare "alcune centinaia di dipendenti" sparsi in tutto il mondo.

A dare la notizia sono stati per primi i colleghi di Business Insider, ma è successivamente stata la stessa Big G a confermare ai microfoni di The Verge quanto già riportato dalla stampa. Google ha iniziato a licenziare altri dipendenti in tutto il mondo, in una mossa che, secondo il portavoce della compagnia Chris Pappas, "colpirà alcune centinaia di professionisti in tutto il mondo, il cui ruolo verrà eliminato".

A quanto pare, però, a questo giro i licenziamenti non riguarderanno la divisione hardware dell'azienda. Sarà invece colpita l'unità Large Customer Sales (LCS) di Google: si tratta di un dipartimento del colosso di Mountain View che si occupa principalmente di vendite alle grandi aziende, separato dal team Google Customer Solutions (GCS), che invece si occupa delle vendite al dettaglio. L'unità LCS di Google era già stata interessata da alcuni tagli ad ottobre 2023, che però avevano riguardato poche figure professionali.

Pappas ha spiegato che "ogni anno, eseguiamo un rigoroso processo di ristrutturazione dei nostri team per garantire i migliori servizi possibili ai nostri clienti. Mappiamo i clienti e li inviamo alle figure professionali e ai team più specializzati e adatti a loro, per incontrare le loro necessità e le loro aspettative in termini di servizi. Per questo motivo, alcune centinaia di ruoli verranno eliminati, ma chi li ha ricoperti potrà fare richiesta per altre posizioni aperte all'interno di Google".

Sempre The Verge, comunque, ha spiegato che questi tagli "saranno solo l'inizio", e che nel corso del 2024 possiamo aspettarci altri round di licenziamenti da parte di Google in tutti i settori in cui l'azienda è operativa. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi, secondo la testata americana, Big G avrebbe già detto addio a più di 1.000 dipendenti.