Taiwan: una donna muore dopo aver fatto un bagno nell'alcol

Durante la pandemia da COVID-19 sono state molte le affermazioni false e pericolose riguardo a "presunti" metodi per combattere l'infezione, come il bere candeggina o iniettarsi del disinfettante. Ovviamente tutte notizie false e da non seguire per nessun motivo al mondo. Il fenomeno, purtroppo, è già successo.

Durante l'epidemia di SARS del 2002-2004, oltre 8.000 persone vennero colpite dall'infezione e ci furono purtroppo 774 morti. Uno dei paesi colpiti dal virus è stato Taiwan, dove ci sono stati 664 casi probabili di SARS nel paese tra marzo e giugno 2003, di cui 346 confermati tramite PCR o test anticorpali. Di questi casi, 73 sono stati fatali.

Anche lì, durante l'epidemia, i metodi "fai da te" che venivano diffusi erano molto pericolosi. Una donna è morta, infatti, dopo essersi fatta un bagno nell'etanolo al 40,5% per un lungo periodo di tempo. "Si era immersa nel fluido intorno alle 23:00 credendo che potesse prevenire la SARS ed è stata trovata morta intorno alle 11:00 del giorno successivo dalla sua famiglia", scrivono gli autori del rapporto sul caso medico che dettaglia l'evento, pubblicato su Forensic Science International nel 2005.

La concentrazione di alcol nel sangue della donna è risultata essere di 1.350 milligrammi ogni 100 millilitri di sangue (una percentuale di 1,35%). Per essere chiari, un tasso alcolemico dello 0,4% può rivelarsi fatale. Secondo i calcoli fatti, la donna assorbì 1,5 litri di alcol al 40% per raggiungere questa quantità nel sangue. Gli autori dell'articolo teorizzarono che l'alcol fosse stato inalato e assorbito attraverso la pelle.

Insomma, diffidate da quello che leggete su internet - soprattutto questi metodi per non prendere le malattia - e consigliatevi sempre con un professionista.