Take-Two ha inviato investigatori a casa di uno YouTuber per dei leak di Borderlands 3

Il noto YouTuber SupMatto, che sul suo canale con oltre 130.000 iscritti tratta spesso i videogiochi della serie Borderlands, ha recentemente avuto qualche problema con Take-Two. Infatti, il ragazzo aveva pubblicato online alcuni video che includevano dei leak legati agli ultimi titoli di Borderlands.

Come riportato anche da Kotaku, Take-Two ha prima colpito il canale di SupMatto con diversi avvertimenti legati al copyright e in seguito inviato un team di investigatori a casa dello YouTuber. la società sussidiaria di Take-Two, 2K Games, ha dichiarato in merito alla vicenda di SupMatto: "L'azione che abbiamo intrapreso è il risultato di un'indagine di 10 mesi sulla storia di questo creatore che trae profitto dalla violazione delle nostre politiche, dai leak di informazioni riservate sul nostro prodotto e dalla violazione dei nostri diritti d'autore. [...] Non solo molte delle sue azioni erano illegali, ma avevano un impatto negativo sulle esperienze di altri creatori di contenuti e dei nostri fan in attesa del gioco".

Dal canto suo, SupMatto ha dichiarato, in un "video di ritorno" dopo due settimane di assenza di contenuti sul suo canale, di aver ottenuto alcune informazioni riservate su Borderlands 3 grazie a un presunto errore presente all'interno di un video ufficiale dedicato al gioco. Infatti, secondo lo YouTuber, all'interno del contenuto multimediale sarebbe comparso il nome di un account Twitch realmente esistente. SupMatto avrebbe quindi cercato quel nickname e scoperto che all'interno dell'account erano presenti dei video gameplay inediti di Borderlands 3. Successivamente, lo YouTuber ha parlato di queste sue scoperte nei video pubblicati sul suo canale, dando quindi in pasto al Web le informazioni riservate.

Un rappresentante di 2K Games, tuttavia, ha definito "incompleto e in alcuni casi falso" il video in cui SupMatto si difende. "Take-Two e 2K prendono molto sul serio la sicurezza e la riservatezza dei segreti commerciali. [...] (La società, ndr) prenderà i provvedimenti necessari per difendersi da leak e violazioni della proprietà intellettuale che non solo hanno un impatto potenziale sulla nostra attività e sui nostri partner, ma soprattutto possono avere un impatto negativo sulle esperienze dei nostri fan e clienti".