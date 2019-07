Takeaway.com acquista Just Eat: nasce il colosso del food delivery europeo

Storico accordo nel settore delle consegne di cibo a domicilio. Come riportato dal Guardian, la popolare piattaforma Just Eat ha raggiunto un accordo di fusione con il concorrente olandese Takeaway.com, che dovrebbe portare alla nascita di un vero e proprio colosso del settore, il primo d'Europa.

L'affare da 5,5 miliardi di Euro prevede che Takeaway.com acquisti Just Eat nell'ambito di un'operazione interamente azionaria che prevede un premio del 15% per gli azionisti della società rilevata. Sostanzialmente quindi agli investitori di Just Eat, che è quotata nel listino di Londra, andrebbero 0,09744 azioni di Takeaway per ogni titolo detenuto, mentre dopo il completamento dell'accordo si troveranno in possesso del 52,2% del capitale del gruppo, con la restante parte che andrà a Takeaway.com.

L'accordo prevede che le società formalizzino l'accordo entro le 16 del prossimo 24 Agosto. In questo lasso di tempo Takeaway dovrà presentare un'offerta definitiva o, in alternativa, abbandonare l'accordo.

Il ruolo di presidente del consiglio di sorveglianza dovrebbe essere preso dall'attuale presidente di Just Eat, Mike Evens, mentre il CEO designato è Jitse Groen, attuale numero uno di Takeaway.com. A seguito dell'annuncio, il titolo di Takeaway ha guadagnato il 3,89% nella borsa di Amsterdam, mentre quello di Just Eat ha addirittura registrato rialzi del 24,32% a Londra.