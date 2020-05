La talpa senza pelo sembra essere 'dipendente' dall'anidride carbonica

La talpa senza pelo (Heterocephalus glaber) riesce a sopravvivere senza ossigeno e vivere in ambienti ricchi di CO2. Una nuova ricerca ha recentemente scoperto che l'anidride carbonica è in realtà la chiave per la salute e il benessere della creatura. Senza quest'ultima, infatti, all'animale potrebbero insorgere delle convulsioni.

Una mutazione genetica spiega questa dipendenza dalla CO2 e, secondo i ricercatori, questi risultati potrebbero aiutarci a trovare trattamenti migliori per gli esseri umani che soffrono di convulsioni e condizioni neurologiche simili. Quando le talpe raggiungono l'aria fresca e ricca di ossigeno degli spazi aperti, i loro pensieri iniziano ad accelerare, cosa che può provocare convulsioni e li incoraggia a non avventurarsi troppo lontano dalle proprie tane.

I ricercatori sono stati in grado di rintracciare la causa della dipendenza da CO2 in una variante genetica comune chiamata R952H, che a sua volta influenza la proteina KCC2 responsabile della regolazione della quantità di cloruro nei neuroni del cervello. "L'identificazione del polimorfismo genetico nella talpa senza pelo è stata una sorpresa", afferma il neuroscienziato Martin Puskarjov, dell'Università di Helsinki in Finlandia. "A parte un piccolo sottoinsieme di umani, le talpe senza pelo sono ora gli unici altri mammiferi conosciuti per ospitare questa variante."

Gli esseri umani che hanno la stessa variante della proteina KCC2, infatti, possono essere inclini a convulsioni febbrili, una forma di epilessia, schizofrenia e autismo.