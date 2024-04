Una talpa molto rara è stata appena avvistata nell'Australia occidentale

I ranger dell'Australia Occidentale hanno da poco fotografato una talpa, la cui specie sfuggente si nasconde da anni tra le sabbie del deserto. Essa è stata avvistata solo poche volte in dieci anni ed è considerata tra le specie più strane del continente.

La talpa in questione appartiene alla specie Notoryctes caurinus e la dimensione della sua popolazione rimane ancora un mistero. Si tratta tuttavia di un animale noto agli aborigeni locali, che li chiamano Kakarratul per via del suono che fanno quando scavano tra le dune del deserto.

Sono ricoperte da una pelliccia bionda setosa che quando viene colpita dai raggi del Sole sembra splendere come oro, ma per quanto risultino appariscenti sono anche estremamente timidi, tanto da sgusciare fuori dalle loro tane raramente, condizione che li rende ancora più difficile da trovare.

Fino a questo momento si credeva che questa specie abitasse solamente l'Australia centro meridionale, ma l'avvistamento dei ranger ha ampliato l'areale della specie. Le loro tane invece formano dei lunghi corridoi sottoterra, che possono raggiungere i 2,5 metri di profondità rispetto alla superficie delle dune.

Completamente cieche come molte altre talpe, queste talpe sono marsupiali e usano il naso per percepire il mondo circostante. "Il Kakarratul è una creatura affascinante che 'nuota' attraverso la sabbia dei deserti occidentali dell'Australia", hanno scritto sui social i ranger della riserva in cui è avvenuto l'avvistamento. "A differenza della maggior parte dei mammiferi scavatori che lasciano tunnel vuoti dietro di sé, i Kakarratul scavano un sentiero e lo riempiono mentre procedono, spingendo il corpo in avanti attraverso la sabbia."

Recentemente sono molteplici gli avvistamenti strani in Australia. Qualche tempo fa fu persino possibile vedere un canguro mentre cercava di affogare un cane.

L'animale più temuto dell'Australia rimane invece ancora oggi il rospo delle canne, che ha provocato molto danni alla biodiversità locale negli anni precedenti. Considerando che si tratta di una specie aliena, per controllarne la dimensione della popolazione, gli australiani sono abituati a ucciderli in massa in delle vere mattanze.

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.