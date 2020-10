Queste talpe sono cieche, ma utilizzano i loro occhi in un modo davvero inaspettato

Le talpe, creature altamente adattate a muoversi nel sottosuolo, nelle profondità della Terra costruiscono sempre i loro nidi nella parte sud-orientale della loro tana. Come fanno ad essere così precisi nella totale oscurità? Queste creature potrebbero utilizzare il campo magnetico del nostro pianeta.

Animali come gli uccelli e alcuni pesci possono percepire i campi magnetici. I meccanismi biologici alla base di questo senso e la loro funzione sono ancora un mistero, soprattutto nelle talpe. Una recente teoria suggerisce che questa capacità sensoriale possa in qualche modo verificarsi tramite batteri magnetotattici che vivono all'interno di queste creature.

I ricercatori, nello specifico, hanno studiato la talpa di Ansell (Fukomys anselli) per identificare questo aspetto. Questa è una creatura altamente cooperativa che vive in colonie di circa 10 individui e costruisce il tunnel più lungo conosciuto di qualsiasi mammifero. I loro occhi minuscoli, che hanno soli 2 mm di diametro, non riescono a vedere molto, sono solo in grado di rilevare la differenza tra luce e buio.

Così gli esperti, eliminando la capacità di vedere ad alcuni di questi individui di laboratorio, hanno scoperto che i comportamenti quotidiani di questi individui non erano diversi dalle talpe in cattività. Una volta stabilito ciò, i ricercatori hanno creato terrari di nidificazione dove potevano controllare con precisione il campo magnetico.

I test non hanno lasciato dubbi: gli animali che avevano ancora la vista mostravano la loro solita chiara preferenza per costruire i loro nidi nella parte sud-orientale del luogo, mentre quelli senza occhi li costruivano in luoghi casuali. Secondo il team di ricercatori dietro la scoperta, l'organo magnetorecettivo - che queste creature utilizzano per individuare la posizione del campo magnetico terrestre - potrebbe trovarsi proprio negli occhi.

Il prossimo passo per la ricerca è quella di esaminare attentamente questo piccolo organo per trovare questi recettori.