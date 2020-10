Le talpe nude organizzano dei veri e propri rapimenti nelle colonie vicine

Uno studio mette in evidenza come le talpe senza pelo facciano dei veri e propri raid in altre colonie per rapire giovani individui e portarli nelle loro colonie come forza lavoro aggiuntiva.

Lo stile di vita della talpa senza pelo (Heterocephalus glben) è stata spesso paragonata a quella degli insetti sociali come, per esempio, le termiti. Il motivo di questa similitudine sta nel fatto che questi animali senza pelo hanno un complesso sistema sociale formato da una regina che si occupa della riproduzione e di aumentare il numero di abitanti della colonia, dei soldati incaricati di difendere la colonia e la regina e degli operai che si occupano di espandere la colonia e procacciare il cibo. Le colonie stesse sono dei complessi sistemi sotterranei (15-50 cm dal suolo) che si estendono fino a 70 metri dal luogo centrale dove si trova la stanza della regina.

Esperti dell’Università di Washington, in un loro studio pubblicato sulla rivista Journal of zoology, hanno osservato che colonie vicine possono intraprendere dei veri e propri raid per rapire cuccioli di altri gruppi e portali nella loro colonia come forza lavoro aggiuntiva. Le osservazioni sono state svolte in Kenya, nel Parco Nazionale di Meru, dove sono state studiate 26 colonie. Questi primi studi sono iniziati negli anni 90 ma, senza una adeguata tecnologia genetica, gli scienziati non potevano provare l’esistenza di questi rapimenti. Circa 4 anni dopo gli scienziati hanno notato che il volto di una delle regine presentava una cicatrice ed hanno, quindi, sospettato che la colonia sia stata vittima di un attacco.

Dopo aver marcato gli individui appartenenti alle due colonie, quella che ha lanciato l’attaccata e quella che si è difesa, gli scienziati hanno notato che due individui sono stati rapiti dalla seconda colonia. Ma fu solo con i test genetici che gli esperti hanno confermato il rapimento. Vi è da dire che le due talpe che sono state rapite si sono integrate perfettamente all’interno della nuova colonia come operai andando, così, ad incrementare la forza lavoro della colonia che ha lanciato l’attacco.