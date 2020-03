Fare più tamponi possibili è una delle cose più importanti contro il COVID-19, afferma OMS

Per fronteggiare la nuova pandemia di COVID-19 e controllarne la diffusione, i governi di molti paesi hanno effettuato manovre importanti: tra cui la chiusura di scuole e ristoranti e la cancellazione o il rinvio di diversi eventi. In Italia, come ben sappiamo, il governo ha deciso di far limitare gli spostamenti delle persone.

Tuttavia, l'igiene personale, il distanziamento sociale e le restrizioni ai viaggi, sebbene importanti, non sono sufficienti per "estinguere questa epidemia", ha detto lunedì ai giornalisti il ​​direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Non abbiamo visto un'intensificazione abbastanza urgente nei test, nell'isolamento e nella traccia dei contatti, che è la spina dorsale della risposta", afferma l'uomo. È "la combinazione" di approcci che conta.



"Come continuo a dire, tutti i paesi devono adottare un approccio globale, ma il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite umane è spezzare le catene di trasmissione e per farlo è necessario testare e isolare", continua Tedros. "Non puoi combattere un fuoco con gli occhi bendati e non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto. Abbiamo un semplice messaggio per tutti i paesi: test, test, test, ogni caso sospetto". In questo modo, le persone che sono state in stretto contatto con coloro che risultano positivi possono anche essere identificate e testate.

Tedros ha affermato che verranno prodotti altri tamponi per soddisfare la domanda, rilevando che l'OMS ne ha spediti quasi 1.5 milioni in 120 paesi. I paesi devono aumentare il numero di laboratori, la disponibilità dei tamponi e il numero di persone che possono condurli. "Abbiamo visto epidemie in paesi con sistemi sanitari avanzati, ma anche loro hanno faticato a far fronte mentre il virus si sposta in paesi a basso reddito", dichiara il ​​direttore generale dell'OMS. "Siamo profondamente preoccupati per l'impatto che potrebbe avere tra le popolazioni con un'alta prevalenza di HIV o tra i bambini malnutriti. Ecco perché chiediamo a tutti i paesi e tutti gli individui di fare tutto il possibile per fermare la trasmissione".

"Questo straordinario spirito di solidarietà umana deve diventare ancora più contagioso del virus stesso", afferma infine Tedros.