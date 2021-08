Quali tamponi sono validi per ottenere il Green Pass?

Dallo scorso 6 Agosto 2021, il Green Pass è obbligatorio per accedere ad un'ampia gamma di attività al chiuso. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra guida al Certificato Verde Covid19, il Pass non si ottiene solo con il vaccino, ma anche con i test.

Nella documentazione ufficiale del Ministero della Salute leggiamo che attualmente sono due i test validi per ottenere il Green Pass:

Test molecolare in grado di rilevare la presenza di RNA attraverso un tampone naso-faringeo;

in grado di rilevare la presenza di RNA attraverso un tampone naso-faringeo; Test antigenico rapido tra quelli riconosciuti dall'Unione Europea e presenti in questo elenco: in questo caso si effettuano tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei e consentono di ottenere il 30-60 minuti il risultato circa la presenza di antigeni del virus. Solitamente questi tamponi vengono effettuati da operatori sanitari o personale formato che certifica tipo, data ed i risultati ottenuti per poi trasmettere tutti i dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla piattaforma nazionale che provvede all'emissione della certificazione.

Non sono accettati e validi al fine del Green Pass, almeno al momento gli autotest rapidi, salivari e sierologici.

Ricordiamo che il Green Pass ottenuto dietro Certificazione ha una durata di 72 ore: dopo tale lasso di tempo il Green Pass scade e non può più essere utilizzato.