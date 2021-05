Tanitoluwa Adewumi: il bambino di 10 anni diventato maestro di scacchi

Il gioco degli scacchi è sicuramente uno dei più antichi e famosi di tutto il mondo. Recentemente la popolarità dello strategico è perfino aumentata grazie alla popolare serie tv Netflix la "Regina degli Scacchi". Un giovane fenomeno, come la protagonista dell'opera, è recentemente diventato maestro di scacchi a soli 10 anni: Tanitoluwa Adewumi.

Dopo essere arrivato in America come rifugiato dalla Nigeria settentrionale nel 2017, lui e la sua famiglia hanno vissuto in un rifugio per senzatetto a New York City. Fu proprio in questo frangente, all'età di soli 7 anni, che il giovane si appassionò al gioco degli scacchi. Le sua abilità si distinsero facilmente e nel 2019 il bambino vinse il campionato di scacchi di New York per la sua fascia d'età.

Il suo titolo di maestro nazionale di scacchi è stato guadagnato al torneo Fairfield County Chess Club Championship, dove il giovane ha vinto tutte e quattro le partite a cui ha partecipato. "Sono molto felice di aver vinto e di aver ottenuto il titolo", afferma Adewumi. "Ripeto a me stesso che quando perdo [una partita] non perdo in realtà, ma imparo. Quando si perde devi commettere un errore e tua volta impari dallo sbaglio. Quindi perdere è il modo per vincere per te stesso".

Il ragazzo non ha intenzione di fermarsi perché ha intenzione di diventare il più giovane grande maestro di scacchi del mondo (il titolo massimo a cui ispira ogni giocatore professionista). Per farlo, dovrà battere l'attuale detentore del record Sergey Karjakin, che si è guadagnato il titolo a 12 anni e sette mesi. Adewumi ha poco meno di due anni per battere il record.

Ci riuscirà? Staremo a vedere. Intanto non possiamo che augurare un grande futuro al ragazzo, che sicuramente non ha vissuto dei grandi momenti durante la sua infanzia.