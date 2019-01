Tanks to You è il servizio che consegna a domicilio carri armati funzionanti

Sempre sognato di avere un carro armato funzionante? Tanks to You te ne porta uno direttamente davanti all'uscio della tua casa. È una idea dell'azienda Drive A Tank.

L'azienda del Minnesota dispone di 9 diversi carri armati militari, tutti reduci di veri scenari di guerra, e tutti perfettamente funzionanti. Le persone che si presentano nella sede di Drive A Tank per... beh, per guidare un vero carro armato, ricevano anche una lezione sui controlli del veicolo, sulla storia dei carri armati e, quindi, sulle misure di sicurezza per non farsi male.

Ora Drive A Tank vuole espandere il suo servizio, portandolo direttamente nelle case degli americani. Solo la spedizione di un carro armato, ad ogni modo, costa 400$, mentre l'intero pacchetto potrebbe arrivare a costare anche 3.495$.

Più economici, per forza di cosa, i prezzi per guidare i veicoli corazzati direttamente nella venue di Drive A Tank: 299$ per una sessione di guida con il piccolo mezzo corazzatoFV4333 Abbott equipaggiato con uno STEN, preceduta dal briefing storico e sulla sicurezza. 549$ per guidare un FV433 e un FV432 assieme ad un amico e provare una pluralità di armi, come una M3 o una 1919.

Con il pacchetto 5 Star Commander in Chief si può invece guidare tutti i veicoli sopra menzionati, e anche un T-55. Prezzo? 2599$.

Aggiungendo 549$ si può passare con i mezzi corazzati sopra ad una macchina.

Il piccolo reparto corazzato di Drive A Tank può contare su un T-55, un Chieftain MK10, un autentico Mark 5, e diversi altri carri armati, incluso uno Sherman E8 in dirittura d'arrivo, e un mezzo corazzato per il trasporto delle truppe chiamato FV432 APC.

Letteralmente ce ne è per tutti i gusti.